Whoyaho Corp.は、自社がサービス展開中のカジュアルASMRゲーム『フルーツ飴の達人』がハロウィンアップデートの後、App Store人気無料ゲームランキングにおいて1位を獲得しました。 Whoyaho Corp.『フルーツ飴の達人』 ■『フルーツ飴の達人』ゲーム概要◇タイトル名： フルーツ飴の達人◇ジャンル： スマートフォン用カジュアル料理シミュレーション◇ゲームプラットフォーム： App Store、