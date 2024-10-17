エジプト出身のタレント、フィフィ（48）が17日にX（旧ツイッター）を更新。高市早苗前経済安保相に対する一部識者らの発言について、私見をつづった。高市氏は先月27日投開票された自民党総裁選で、1回目の投票では181票（党員109議員72）を獲得し、石破氏の154票（党員108議員46）を上回った。そして石破茂氏と決選投票を争ったが、高市氏194票（議員173票党員21）、石破氏215票（議員189、党員26）で逆転負けをし、女性初