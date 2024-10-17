河原田川の橋脚に引っかかる流木（9月25日、輪島市内で筆者撮影）「地震のときよりもひどい被害だ」――。今年の元日、令和6年能登半島地震（以下「能登半島地震」）に見舞われた能登半島北部は、令和6年9月能登半島豪雨により再び大きな被害を受けた。冒頭の言葉は、石川県輪島市に住む方から豪雨災害後に聞いた言葉だ。筆者は能登半島地震が起きてから、また今回の豪雨後にも現地へ足を運び、延べ19日にわたって現地調査を実施し