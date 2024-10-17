日本代表はアジア最終予選4連勝を逃すも首位を維持している。15日、日本代表は埼玉スタジアム2002で開催されたFIFAワールドカップ2026アジア最終予選第4節でオーストラリア代表と対戦。ここまで3連勝と好調を維持していた日本代表だったが、結果は1-1のドローに終わっていた。この試合で際立ったのがオーストラリア代表の強固な守備だ。歴代最強とも言える現在の日本代表の強力攻撃陣をわずか1失点に抑えており、中でも活躍が目立