デルタ航空は、スカイマイル会員の若年層のアクティブ会員が増加していることを明らかにした。新型コロナウイルス以降、40歳未満のアクティブ会員は300万人増加し、航空会社以外の提携先との会員のエンゲージメントは2倍以上に増加した。顧客満足度やライフタイムバリューの向上につながるとみている。ロイヤリティプログラムの収益は昨年比6％増加した。第2四半期のクラウドストライクの障害に伴う減収は、1株あたり0.45米ドルだ