トレーディング ミュージアム コム デ ギャルソン(TRADING MUSEUM COMME des GARÇONS)の2店舗にて、美術家・ミナミリョウヘイの大型インスタレーションが2024年10月11日(金)から11月25日(月)より展示される。“感覚”に問いかけるミナミリョウヘイの大型インスタレーション通常店舗とは異なるコム デ ギャルソンの世界観を発信している店舗、トレーディングミュージアム・コム デ ギャルソン。その2店舗を舞台に、絵画や映像