阪神・藤川球児新監督が１７日、サンマリンスタジアム宮崎に到着した。１５日に監督就任会見を行い、１６日は兵庫・西宮市内の球団事務所で約４時間の会議。そして、この日の午前中に宮崎に入り、和田２軍監督らとあいさつを交わした。みやざきフェニックス・リーグは１７日が楽天戦、１８日はＤｅＮＡ戦（ひむか）が行われる。