中国、スポーツ試合に合わせた旅行が若者の間で人気上昇中北京市石景山区にある新首鋼ハイエンド産業総合サービス区（首鋼園）を散策する人々。（10月3日撮影、北京＝新華社記者/張晨霖）【新華社北京10月17日】中国の各地ではこのところ、スポーツイベントが盛んに開催され、人々の参加意欲が強まり、スポーツの観戦や参加を目的とした地域の訪問や、地域資源とスポーツを掛け合わせた観光を楽しむ「スポーツツーリズム」の人気