習近平氏、福建省を視察15日午後、漳州市東山県陳城鎮澳角村を訪れ、澳角湾海域の環境と村の様子を視察する習近平氏。（アモイ＝新華社記者/鞠鵬）【新華社アモイ10月17日】習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席は15、16両日、福建省を視察した。習近平氏、福建省を視察15日午後、漳州市東山県陳城鎮澳角村を訪れ、魚介の干物や水産物の取引状況を把握する習近