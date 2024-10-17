ガンバ大阪のFWイッサム・ジェバリが10月17日、自身のXを更新。まさかの“いたずら”を報告した。おそらくは自分のロッカーか。青い壁に一枚の写真が張られている。スキンヘッドで豊かな髭、赤のキットに身を包む人物だ。15日に行なわれた北中米ワールドカップ・アジア最終予選の日本対オーストラリア戦で、主審を務めたのはクウェート人のアフメド・アル・アリ氏。以前からジェバリに似ていると話題のレフェリーだ。【画像