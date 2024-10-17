◆米大リーグナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦メッツ０―８ドジャース（１６日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）ドジャースが敵地でメッツを破り、シリーズ成績２勝１敗で勝ち越した。「１番・指名打者」でスタメン出場した大谷翔平投手は４打席目まで無走者で３打数無安打１四球。ＰＳでの走者なしで２５打席無安打となり、迎えた８回だ。１死一、二塁。この日初めて走者を置いて迎えた第５打席でカウ