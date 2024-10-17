事故で脊髄を損傷し車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子猪狩ともか（32）が17日、X（旧ツイッター）を更新。日本でマナー違反行為をする外国人の動画に不快感をあらわにした。チリ人の女性インフルエンサーが神社の鳥居で懸垂した動画で批判を浴び、謝罪したことが話題となったばかりだが、ネット上ではこのほかにも、外国人女性とみられる人物が東京・浅草寺の雷門前で露出度の高いヨガウェア姿で倒立ポーズをする