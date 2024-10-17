アニメ映画「君の名は。」「すずめの戸締まり」の新海誠監督の初長編アニメ映画「雲のむこう、約束の場所」（２００４年）の公開２０周年リーディングオーケストラコンサートの製作記者会見が１７日、都内で行われ、「美少年」の佐藤龍我、女優の黒田こらんが出席した。２０１８年に舞台化もされた同作を、出演者によるリーディング、映画の名シーンの映像、オーケストラアレンジされた原作音楽を融合した公演。音楽監修を務