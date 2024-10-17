大谷翔平 PHOTO:アフロ ＜2024年10月16日（水）（日本時間17日）MLB ニューヨーク・メッツ 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠シティ・フィールド＞ 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 ついに飛び出した一発に敵地のニューヨーカーたちも思わず歓声を上げた。 ドジャースの大谷翔平（30）はメッツと対戦するナシ