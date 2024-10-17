女優でタレントの堀田茜とレスリング女子７６級でパリ五輪金メダリストの鏡優翔（サントリー）が１７日、都内で「ＲＥ．ＵＮＩＱＬＯ国際リペアデー記念イベント」に参加した。イベントではユニクロ服のリメイクが行われ、２人はデザインを担当した。話題が「リペア」の話になると、４月に結婚を発表した堀田は、「今年結婚したのもあって、夫婦関係とか友人関係をリペアしながらといいますか、何か問題があっても２人で乗り