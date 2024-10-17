警察官に成り済まして現金をだまし取ったとして、警視庁捜査２課は１７日までに、詐欺と窃盗の疑いで、埼玉県久喜市の居酒屋「和ジアンダイニングＫＯＳＨＩＫＯＳＨＩ」経営者、狐崎宇史容疑者（４０）＝同市西大輪＝ら３人を逮捕した。同課は、いずれも特殊詐欺グループのメンバーで、同店を詐取金を管理する拠点にしていたとみて調べる。他に逮捕されたのは同店従業員の高田光（４０）＝同市上内、職業不詳の神田典孝（２５