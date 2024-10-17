デスク「米アマゾン・ドット・コムが来年1月から原則週5日の出勤を義務付けるね」 記者「世界の全社員が対象で、現場間のコミュニケーションを密にし、生産性向上が狙いです。日米欧など先進国で定着したテレワークの見直しは業界の枠を越えて広がる可能性があります。メタ（旧フェイスブック）やグーグルは週3日の出勤を求めるなど、テレワークに一定の制限を掛けています」 デスク「テレワ&#12540