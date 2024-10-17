サッカーがうますぎる女優として知られる眞嶋優さんが15日、自身のインスタグラム(@yu_mashima)を更新し、同日に埼玉スタジアム2002で行われたW杯アジア最終予選第4節・日本代表vs.オーストラリア代表(1-1)を現地観戦したことを報告した。眞嶋さんは「くー、引き分け!勝ちたかった! でも負けなし 約6万人のサポーターが駆けつけた埼玉スタジアム2002は熱かった!! 11月もアウェイですが、勝利のハチマキを巻いて全力で応援しま