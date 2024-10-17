大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2024年10月16日（水）（日本時間17日）MLB ニューヨーク・メッツ 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠シティ・フィールド＞ 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 大観衆が集まったシティ・フィールドで強烈な逆襲を見せた。 ドジャース、メッツともに1勝ずつで迎えたナショナル・リーグチ