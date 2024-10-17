16日、長野市にある店舗に72歳の男性が運転する車が突っ込みました。けが人はいませんでした。警察は、アクセルとブレーキの踏み間違いが原因とみて、調べています。湯本翔太記者「午後6時半すぎです。乗用車が店舗に突っ込み、店舗の窓が大きく曲がっています」16日午後6時前、長野市三輪のコインランドリーに、「車が突っ込んだ」と利用客から警察に通報がありました。普通乗用車を運転していたのは、市内に住む無職