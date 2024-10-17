中国の研究者、水系亜鉛イオン電池の研究で新たな成果氷点下20度の環境下における金属負極の電気化学的性能。（武漢＝新華社配信）【新華社武漢10月17日】中国湖北省の武漢理工大学はこのほど、同大学材料科学・工程学院の麦立強（ばく・りつきょう）教授率いるチームが水系亜鉛イオン電池の研究で新たな成果を出したと明らかにした。研究チームは第1溶媒和殻に有機溶剤分子を含まない複合水系電解液を開発して、従来の複合水