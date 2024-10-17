佐久スキーガーデン パラダは、昨今の地球温暖化に対応すべく、最新鋭人工降雪機導入に向けた大規模改修工事を行います。 佐久スキーガーデン パラダ「最新鋭人工降雪機導入に向けた大規模改修工事」 佐久スキーガーデン パラダは、昨今の地球温暖化に対応すべく、最新鋭人工降雪機導入に向けた大規模改修工事を行う。全国各地で毎年のように最高気温の更新、ゲリラ豪雨など自然災害が多く、ウインタースポーツが盛んな