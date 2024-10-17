石破茂首相は１７日、北海道で高病原性鳥インフルエンザの感染が確認されたことについて、首相官邸で記者団に「政府一体となって迅速に対応する」と強調した。首相は関係省庁に対し、(1)徹底した防疫措置(2)現地情報の確実な収集(3)業者に対する厳重警戒の要請と支援(4)国民に対する正確な情報伝達―を指示した。