バラエティー番組やドラマで活躍している、中学2年生のタレント・山田花凜（13）がこのほど、気象予報士試験に合格した。同試験の合格率は約5％で難関とされており、最年少合格者ではないが13歳での合格は珍しい。この記事の写真を見る花凜の父は元名古屋テレビのアナウンサーで、現在もスポーツ実況や番組・イベントのMCなどを務める山田泰三（47）。すでに、娘の合格をSNSで報告している。花凜はこれまで、民放のクイズバラエ