2024年10月12日、マレーシア国内取引・生活費省(KPDN)の事務次官 ダト・セリ・モハマド・サユティ・ビン・バカール氏が、イオンモール幕張新都心で「イオンマレーシアフェア -Taste of Malaysia」プログラムの開会を宣言。 イオンマレーシアフェア -Taste of Malaysia 2024年10月12日、マレーシア国内取引・生活費省(KPDN)の事務次官 ダト・セリ・モハマド・サユティ・ビン・バカール氏が、イオンモール幕張新都心で