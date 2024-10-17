【ニューヨーク時事】米大リーグのプレーオフは１６日、ニューヨークでナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦が行われ、ドジャースの大谷は１番指名打者で出場し、八回に右翼ポール際に３ランを放った。ポストシーズン７試合ぶり２本目のアーチで、同シリーズでは初本塁打。大谷は４打数１安打３打点、１四球。ドジャースは８―０で快勝し、２勝１敗とリードを奪った。第４戦は１７日に行われ、ドジャースは山本が先発する。ヤンキ