ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズを多数展開するセガプライズ。今回は2024年10月11日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「名探偵コナンメモリアルカット〜ゆるこれ〜ぬいぐるみVol.3」を紹介します！ セガプライズ「名探偵コナンメモリアルカット〜ゆるこれ〜ぬいぐるみVol.3」  登場時期：2024年10月11日より順次サイズ：全長約13×9×16cm種類：全2種（灰原哀、安室透）