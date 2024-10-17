■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (260A) オルツ 東証グロース (3765) ガンホー 東証プライム (3760) ケイブ 東証スタンダード (4386) ＳＩＧＧ 東証スタンダード (6814) 古野電 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (7453) 良品計画 東証プライム (2156) セーラ&#125