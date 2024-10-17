イラスト：飯田ともき 10月7日（月）から10月14日（月）まで実施したアンケート、「紅葉撮りに行く？」の回答編です。 var pie = new d3pie("pieChart",{ "header": { "title": { "text": "紅葉撮りに行く？", "fontSize": 18, "font": "open sans" }, "s