１０月に入り肌寒さを感じる日も増えてくるなか、山形市では、最新のコンロや給湯器などガスを使う製品を集めた販売会が始まりました。 【写真を見る】エコな製品に問い合わせが集中最近のガス製品はすごい！除菌装置や温泉気分を味わえるガス給湯器も？（山形） 山形市の山形ガスできょうからはじまった「ガス展」は、暖房器具の買い替えなど冬を迎える前の準備を楽しんでもらおうと、毎年開かれているものです。 今年は、最