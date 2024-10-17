長崎総合科学大学と電子部品などを手掛ける企業が、次世代のグリーンエネルギー変換技術を共同で研究開発する講座を開設しました。 今月 講座が開設された長崎総合科学大学は、電子工学研究に力を入れています。 電子部品や電力変換装置などの開発・製造を行う「ニチコン」と、CO2削減に向けた電力変換システムの開発を目指します。 （長崎総合科学大学 黒川 不二雄 教授） 「それぞれの強みを生かして