衆議院選挙の投開票日まであと10日です。投票のきっかけに―17日は「物価高対策」について、経済部・広芝学記者の解説です。【#きっかけ解説】──物価高というとまずは食料品。さらに電気代やガス代など毎月の負担が増えている印象ですよね。家計への直撃は続いています。10月に値上げされた食品は2911品目となり今年最多。そして、今年の値上げ品目は、合わせて1万2401品目にのぼる見通しだといいます。──値上げしていないもの