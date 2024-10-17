■エッフェル塔やジャンヌ・ダルク像を背景に撮影を行った玉森裕太 【画像】リアル王子様と話題！パリで様々な衣装やポーズを披露する玉森裕太 Kis-My-Ft2の玉森裕太が自身のInstagramを更新。ファッション誌『Esquire』撮影時のオフショットを公開した。 フランス国旗の絵文字を添えて公開されたのは、エッフェル塔をバックにえんじ色の燕尾（えんび）服を着用したショット（1枚目）、レオパード柄のカーデ