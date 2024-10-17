ＮＮＮと読売新聞は県内６つの選挙区について情勢調査を実施し、４つの選挙区で与党が優位に立つ展開です。１区は岸田候補が自民支持層の８割以上を固め、戦いを優位に進めています。２区は平口候補が自民支持層の８割弱を固め、優位に立っています。３区は斉藤候補が公明支持層の９割以上を固めて先行し、東候補が追いかける展開です。４区は寺田候補と空本候補が接戦となっています。５区は佐藤候補が立憲支持層の９割以上を固め