BLACKPINKのROSÉ（ロゼ）とBruno Mars（ブルーノ・マーズ）が、それぞれのInstagramアカウントで2ショット写真を公開し、大きな話題を集めている。 【写真】笑顔を浮かべ楽しそうなBLACKPINKロゼ＆ブルーノ・マーズ ■BLACKPINKロゼ、ブルーノ・マーズにゲームを伝授 ロゼの投稿では、ふたりが並んで笑顔を浮かべているショットを披露。キャプションには「ブルーノに韓国