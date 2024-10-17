長崎市内最古の矢上神社で秋祭りの「矢上くんち」が行われ、2つの地区が踊りを奉納しました。 長崎市の矢上神社で毎年10月17日に行われる「矢上くんち」は、8つの地区のうち、2つが持ち回りで踊りを奉納します。 今年は、馬場地区が本浮立。 矢上町がコッコデショを披露し、会場は一体感に包まれました。 2つの地区は午後7時頃まで、お世話になった家などを回る庭先回りに繰り出します。