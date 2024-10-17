不発弾のようなものが発見された工事現場で、対処に当たる警察官と市職員ら＝17日午後、名古屋市中区丸の内17日午前9時ごろ、名古屋市中区丸の内2丁目の工事現場で、不発弾のようなものが発見された。周辺の立ち入りを規制し、愛知県警と同市が対応している。自衛隊を派遣し、確認を進める。県警によると、工事現場で掘り起こし作業などを行っていた作業員が見つけ、県警に通報した。けが人の情報は入っていない。