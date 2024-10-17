［ワシントン１６日ロイター］ - 米国防総省は、レーザー光によって物の形状や距離などを計測する３次元センサーのライダー（ＬｉＤＡＲ）を製造する中国の禾賽科技を、中国軍と協力関係にあるとする企業リストから除外したものの、近いうちに再びリストに加える方針。裁判所への提出書類や議会に宛てた書簡で明らかになった。禾賽のライダーは自動運転車や運転支援システムが道路の３次元地図を取得するのに使われる。米