俳優の佐藤流司が１７日、都内で舞台「応天の門」（東京・明治座、１２月４〜２２日）の製作発表に高橋克典、花總まり、演出の青木豪氏らと出席した。平安時代を舞台にした灰原薬氏の人気漫画を舞台化。佐藤が菅原道真、高橋が在原業平、花總が昭姫（しょうき）を演じる。５９歳の高橋と３０歳差バディを組む２９歳の佐藤は「俳優生活１４年目、きょうが一番緊張しております。克典さんとは初めてなので、趣味などお聞きして、