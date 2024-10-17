元ＨＫＴ４８の村重杏奈が１７日、都内で「れいしょくキッチン」ＰＲイベントに出席した。日本冷凍食品協会が主催するイベントで、「冷凍食品の日」の翌１８日から２日間、ららぽーと豊洲で冷凍食品を使用したスペシャルメニューを提供される。食欲の秋にちなみ好きな秋の味覚を問われると「全部好きなんですけど、最近お魚が好きで。サンマとか」と回答。「渋くないですか」と笑うも「サンマをきれいに食べる動画を毎日見てい