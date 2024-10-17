空の米軍弾薬を運ぶパレスチナの子どもたち＝５月１６日、パレスチナ自治区ガザ地区南部ハンユニス/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）米国はイスラエルに対し、３０日以内にパレスチナ自治区ガザ地区の人道状況が改善されなければ、対外軍事援助に関する米国法に違反する恐れがあり、同国への武器供給を停止する可能性があると警告した。イスラエルの主要な友好国が供給停止をちらつかせたのは今回が初めてではないが、今回の警告は圧力