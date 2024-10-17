ウクライナのゼレンスキー大統領がロシアに対する「勝利計画」を発表しました。ゼレンスキー大統領は16日、ウクライナ議会で5項目の「勝利計画」を表明しました。NATO＝北大西洋条約機構への加盟を最優先に挙げたほか、ロシア領内での作戦継続や、長距離兵器の使用制限解除を強調しました。「計画がすぐ実行されれば、遅くとも来年には戦争を終結させることができる」としています。そのうえで、アメリカのバイデン大統