中国新疆アクチ県でＭ５・３の地震死傷者の報告なし17日朝、地震の被害状況を調査するアクチ県消防救援大隊交通路消防救援ステーションの隊員ら。（ウルムチ＝新華社配信）【新華社ウルムチ10月17日】中国新疆ウイグル自治区クズルス・キルギス自治州アクチ県で17日午前6時23分（日本時間同7時23分）、マグニチュード（M）5.3の地震があった。震源は北緯41.11度、東経78.53度で、深さは10キロ。午前8時までに死傷者の報告はな