俳優の佐藤流司が17日、都内で行われた明治座 舞台『応天の門』製作発表会見に登場した。高橋克典、花總まり、演出家の青木豪氏とともに、主演を務める同作への意気込みを語った。【集合ショット】華やか！ジャケットスタイルで登場した高橋克典＆佐藤流司ら2013年より「月刊コミックバンチ」「コミックバンチKai」（新潮社）で連載中の歴史漫画『応天の門』を舞台化。気鋭の作家・灰原薬氏が手掛ける本作は、平安時代を舞台に