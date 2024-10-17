◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦ドジャース8−0メッツ（2024年10月16日ニューヨーク）ドジャースの大谷翔平投手（30）が16日（日本時間17日）、敵地でのメッツとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦に「1番・DH」で先発出場。ポストシーズン2号となる3ランを放つなど、4打数1安打3打点で勝利に貢献。チームは投打がかみ合いメッツに完勝し、対戦成績を2勝1敗とした。試合後、3ランを振り返り「そこまで素晴らしい良い