東京空港交通は、羽田空港発銀座・赤坂方面行き深夜便の運行を10月31日をもって終了する。8月1日から期間限定で運行していたもので、当初の計画通り運行を終了する。羽田空港第3ターミナルを午前0時に出発し、羽田空港第2・第1ターミナル経由で、三井ガーデンホテル銀座、コートヤード・マリオット銀座、帝国ホテル、ホテルニューオータニ、赤坂見附、グランドハイアット東京へ向かうバスとして運行している。