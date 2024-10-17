銀座コージーコーナーは10月25日、全国の生ケーキ取扱店で、ハロウィン限定プチケーキアソート「JOYJOYハロウィンパーティー(8個入)」を発売する。価格は税込2,808円。販売期間はハロウィン当日の10月31日まで。店頭予約も受け付けている。銀座コージーコーナー「JOYJOYハロウィンパーティー(8個入)」【あわせて読みたい】不二家洋菓子店『ハロウィン2024』おばけかぼちゃ･ドクロなどのスイーツ5品、10月25日発売〈銀座コージーコ