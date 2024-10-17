国際サッカー連盟（FIFA）の教育研究機関でもある、スイスを拠点とするサッカー関連調査機関の『CIESフットボール・オブザーバトリー』は10月16日、欧州５大リーグと、その他世界の60リーグにおけるテイクオンのランキングを発表した。選手のドリブル成功に関する指標で、今シーズンの国内リーグにおいて出場時間が360分を超えていることが条件。なお、ドリブルした選手のチームが空いてのゴールに近づいてポゼッションを維持