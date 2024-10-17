実業家の西村博之（ひろゆき）氏（47）が17日までに自身のSNSを更新。自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件で、政治資金規正法違反（虚偽記入）の罪に問われた旧安倍派事務局長で会計責任者の松本淳一郎被告（77）を禁錮3年、執行猶予5年とした東京地裁判決が確定したことについて言及した。松本被告が15日の控訴期限までに被告側、検察側双方が控訴しなかったことで有罪が確定した。9月30日の判決は「政治活動の公明・公正