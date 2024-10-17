元恋人の女性に暴行を加えた疑惑で、懲役1年を宣告されたボディビルダーのファン・チョルスン（41）が、控訴審裁判を控えて3000万ウォン（約330万円）を供託した。【画像】ファン・チョルスン、妻に暴行の瞬間しかし、被害者側は拒否したという。10月17日、韓国法曹界によると、ソウル中央地裁・刑事控訴2-1部は、暴行致傷などの容疑で起訴されたファン・チョルスン被告に対する控訴審の判決期日を、11月13日に延期した。当初、フ